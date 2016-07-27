زيدان يتمسك بخاميس.. ويلمح إلى جلب بوغبا

وضع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل دوري أبطال اوروبا لكرة القدم حدا للتكهنات بشأن مستقبل اللاعب الكولومبي الدولي خاميس رودريغيز بتأكيد استمرار الجناح البالغ عمره 25 عاما مع الفريق.



وربطت تقارير صحفية في انجلترا واسبانيا رودريجيز - الذي انضم إلى ريال قادما من موناكو الفرنسي بعد كأس العالم 2014 - بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف وكان مانشستر يونايتد أحد الأندية التي كانت تسعى للاستعانة بخدماته.



وقال زيدان قبل مواجهة باريس سان جيرمان في مستهل المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد الخميس في استاد اوهايو في كولومبوس بالولايات المتحدة "خاميس لاعب في ريال مدريد."



وأضاف "لدينا فريق جيد للغاية.. حققنا الانتصارات مع هذا الفريق وخاميس أحد عناصره. سيستمر في ريال مدريد."



وقدم رودريغيز أداء رائعا في أول مواسمه مع ريال إذ سجل 17 هدفا وصنع مثلها في 46 مباراة لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية وخاض 21 مباراة فقط في التشكيلة الأساسية الموسم الماضي.



وأبرم ريال صفقة واحدة فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية باستعادة المهاجم الاسباني الدولي الفارو موراتا بعد عامين من بيعه إلى يوفنتوس بطل ايطاليا.



ومع ذلك يأمل ريال في التعاقد مع لاعب آخر من يوفنتوس بعد أن كشف زيدان أن نادي العاصمة لا يزال في سباق ضم اللاعب الفرنسي الدولي بول بوغبا.



ولا يزال لاعب الوسط البالغ عمره 23 عاما على رأس أولوليات كبرى الأندية الأوروبية بينها ناديه السابق مانشستر يونايتد

المستعد لدفع السعر الذي حدده يوفنتوس وهو 120 مليون يورو (131.95 مليون دولار) طبقا لصحيفة جازيتا ديلو سبورت.



وبسؤاله عن مواطنه بوغبا قال زيدان "حتى 31 أغسطس كل شيء وارد لكن بول بوجبا ليس لاعب ريال مدريد حتى الان."



وأضاف "كل الأندية مهتمة بالتعاقد مع بوجبا لأنه لاعب رائع. خاصة إذا كنت ريال مدريد لأنك دائما تريد الأفضل. لكن يجب علينا احترام اللاعب.. ينتمي إلى يوفنتوس."



ورحل بوغبا عن يونايتد قبل أربع سنوات لينضم إلى يوفنتوس في انتقال حر ويمتد عقده مع بطل ايطاليا حتى يونيو حزيران 2019.



