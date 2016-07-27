كانتي يسبب صداعاً لأنطونيو كونتي

منح انضمام اللاعب الفرنسي الدولي نجولو كانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية صداعا محببا في وسط الملعب لانطونيو كونتي المدرب الجديد لتشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وانضم كانتي إلى تشيلسي قادما من ليستر سيتي بطل انجلترا في ثاني صفقات كونتي ومنح جودة إضافية لخط الوسط الذي يضم لاعبين أمثال نيمانيا ماتيتش وسيسك فابريجاس وأوسكار.



ونقل موقع تشيلسي على الانترنت عن كونتي قوله "نجولو لاعب هام ولهذا تعاقدنا معه. أتطلع لأن أنقل إليه فكرتي عن كرة القدم وايجاد حل مختلف."



وقال "اللاعبون في فريق كبير مثل تشيلسي يجب أن يعرفوا أن هناك عددا من اللاعبين الجاهزين. من المهم بالنسبة لي أن أمتلك خيارا جيدا لايجاد أفضل طريقة للتعامل مع كل مباراة."



ولا ينوي تشيلسي بيع ماتيتش بعدما أكد كونتي أن اللاعب البالغ عمره 27 عاما ضمن خططه للموسم الجديد.



وأضاف "ماتيتش لاعب هام بالنسبة لي.. هام للغاية. في فكرتي عن كرة القدم هو لاعب مهم ويعرف ذلك."



وتابع "أنا سعيد بسلوكه وألاحظ التزامه الشديد."



وبعد أن جعل يوفنتوس من جونزالو هيجوين ثالث أغلى لاعب يستعد مانشستر يونايتد لدفع 100 مليون جنيه استرليني (131.3 مليون دولار) للتعاقد مع بول بوجبا وفقا لوسائل إعلام وقال كونتي إنه محبط من سوق الانتقالات "المجنون".



وأضاف "هذا الموسم نرى فترة انتقالات مجنونة. إنه أمر لا يصدق... لا أعرف ما إذا كان الوضع يمكن أن يستمر."



وتابع "من الصعب للغاية بالنسبة لكل الأندية محاولة التعاقد مع لاعبين. الان نبدأ الحديث عن 100 مليون و120 مليون و95 مليونا وهذه الأسعار لا تصدق."

