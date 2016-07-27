مخيتاريان: قيمة انتقالي لا تضمن مشاركتي أساسياً

يدرك لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان أن سعره المرتفع لا يضمن له مكانا أساسيا في تشكيلة مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وأبدى استعداده للقتال من أجل دخول تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو.



وانضم مخيتاريان - أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الالماني الموسم الماضي في اختيار اللاعبين - إلى يونايتد من بروسيا دورتموند في وقت سابق هذا الشهر مقابل حوالي 30 مليون جنيه استرليني (39.32 مليون دولار) وفقا لتقارير اعلامية بريطانية.



وأبلغ مخيتاريان وسائل اعلام بريطانية "لا يهم إن كانوا اشتروني مقابل 38 أو 40 مليون دولار.. لا أضمن المشاركة في المباريات."



وأضاف "لذا أحاول أن أبذل قصارى جهدي خلال التدريبات لأحصل على هذا المكان وبعد ذلك سأرى.. لأنني لا أعتقد أنني سأشارك في كل مباراة فالأمر يتوقف على الموقف الخططي والمنافس."



ويتوقع مورينيو أن يتأقلم مخيتاريان بسهولة على الجانب البدني القوي للكرة الانجليزية بسبب قدرة اللاعب البالغ عمره 27 عاما على اختراق خطوط الدفاع القوية بتمريراته الدقيقة وقراءته للمباراة.



ورفض مخيتاريان أن يتعهد بأي شيء لكنه يأمل أن يجعله ضغط اللعب ليونايتد لاعبا أفضل.



وقال لاعب منتخب أرمينيا "لا أعد بشيء مطلقا.. أقول دائما إنني سأحاول. بالنسبة لي هذا تحد جديد وأنا أحب الصعاب.. أحب الفوز بهذه الطريقة لأنها تجعلك أفضل."

