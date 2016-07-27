نيمار: سأستمر بالسهر والاحتفال حتى الصباح

لم يقدم البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة الاسباني اعتذاره عن نمط حياته الاحتفالي مشيرا الى انه سيحتفظ بعاداته الصاخبة.

وقال نيمار في مؤتمر صحافي من مقر استعداد منتخب البرازيل لمسابقة كرة القدم في العاب ريو دي جانيرو الاولمبية الصيفية: "انا بعمر الرابعة والعشرين.. لدي اخطائي ولست كاملا. احب الخروج من المنزل والاستمتاع مع اصدقائي. لما لا اخرج واحتفل؟ لا ارى سببا لعدم القيام بذلك".

واضاف نيمار من تيرسيبوليس في ريو دي جانيرو المنزعج من الانتقادات: "حقا لا ارى اي مشكلة. هذه حياتي الخاصة. على ارض الملعب، اقدم كل ما املك".

وسأل صحافي نيمار عن مدى التزامه بالمنتخب، بعد سلسلة من الايقافات ومشاهدته في ناد ليلي بعد التعادل مع الاوروغواي 2-2 في تصفيات مونديال 2018 عندما نال بطاقة صفراء. توجه نيمار مباشرة الى الصحافي: "لو كنت انت بعمر الرابعة والعشرين، الم تكن لتفعل الشيء نفسه؟ انا اسألك".

وفاجأ مدرب البرازيلي روجيريو ميكالي البعض الاسبوع الماضي عندما قال: "اريد ان اكون معتمدا على نيمار".

في اليوم التالي، حذر تيتي، الذي سيستلم تدريب المنتخب الاول بعد الاولمبياد، من وضع ضغط كبير على نيمار، معتبرا انه من "غير الانساني تحميل المسؤولية لشخص واحد". ولم تحرز البرازيل، بطلة العالم خمس مرات ذهبية الاولمبياد اي مرة في تاريخها. وتلعب البرازيل مباراة ودية مع اليابان السبت في غويانيا. وتخوض منافسات المجموعة الاولى ضد جنوب افريقيا، الدنمارك والعراق.

