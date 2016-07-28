أتليتكو ناسيونال الكولومبي بطلاً لكوبا ليبرتادوريس

سجل ميجيل انخيل بورخا هدفا مبكرا ليمنح فريقه اتليتيكو ناسيونال الكولومبي لقبه الثاني في كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على ضيفه اندبندينتي ديل فايي الاكوادوري في إياب الدور النهائي.



وفاز ناسيونال 2-1 في النتيجة الإجمالية للمباراتين بعد انتهاء مباراة الذهاب 1-1.



وتابع بورخا كرة مرتدة من العارضة ليهز الشباك في الدقيقة الثامنة وهو هدفه الخامس في أخر أربع مباريات.



وقال المدافع دانييل بوكانجرا للصحفيين بعد المباراة "هذا فوز مستحق. الحلم أصبح حقيقة والآن تأهلنا إلى كأس العالم للأندية وهو أمر مهم للغاية."



وسيلعب الفريق القادم من مدينة ميديين في البطولة التي ستضم ريال مدريد بطل أوروبا وخمسة فرق أخرى في ديسمبر كانون الأول المقبل في اليابان.



ونال ناسيونال لقبه الأول في 1989.



وكان الفريق المضيف الطرف الأفضل في المباراة وأضاع عدة فرص لتعزيز تقدمه عن طريق بورخا والمهاجم الشاب مارلوس مورينو.



ولم يستطع ديل فايي تكرار نفس الأداء الذي مكنه من إقصاء بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين في الأدوار السابقة.



وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها فريقان من كولومبيا من الفوز بأكبر بطولتين للأندية في أمريكا الجنوبية بعد أن حصد سانتا في لقب كأس كوبا سودامريكانا.



