رئيس أرسنال: لا نستطيع المنافسة مع الكبار

قال إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي لأرسنال إن فريقه لا يستطيع أن يشهر قوته المالية في وجه الأندية الغريمة الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويجب أن يتحلى بالحذر عند ضم أي لاعب جديد.



واحتل أرسنال المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي بفارق كبير عن ليستر سيتي البطل وترغب الجماهير في ضخ مبالغ كبيرة للتعاقد مع لاعبين بارزين قبل انطلاق الموسم الجديد.



وفي المواسم الماضية ضم أرسنال لاعبين كبار مثل الألماني مسعود أوزيل والتشيلي أليكسيس سانشيز لكنه رغم ذلك ينفق أقل من العديد من الأندية الكبيرة الأخرى.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن جازيديس قوله "لا نتحمل إشهار قوتنا للأندية المنافسة التي تملك مبالغ مالية أكبر كثيرا.. يجب أن نتحلى بحذر شديد ونختار بعناية."



وأضاف "هذا يعني أننا لا نتحمل ارتكاب أخطاء كبيرة في سوق الانتقالات.. الأمور المالية البحتة ليست كل شيء في الدوري

الإنجليزي ولذلك فهناك أشياء تكون أكثر أهمية مثل اكتشاف اللاعبين وتطويرهم ونوع العلم الرياضي المستخدم والأمور التحليلية والنفسية."



وتعاقد أرسين فينغر مدرب أرسنال مع ثلاثة لاعبين حتى الآن هم لاعب الوسط جرانيت تشاكا والمدافع روب هولدينج والمهاجم تاكوما أسانو وذكرت تقارير أنه يحاول الاستعانة بمهاجم إضافي.



ورفض جيمي فاردي مهاجم ليستر الانتقال إلى أرسنال منذ عدة أسابيع بينما أعلن أولمبيك ليون رفض عرض من أرسنال ضما ألكسندر لاكازيت مقابل 29 مليون جنيه إسترليني (38.25 مليون دولار).



وسيبدأ أرسنال الدوري باستضافة ليفربول في استاد الإمارات في 14 أغسطس المقبل.

