غاري كاهيل جاهز للقتال من أجل منتخب إنجلترا

قال غاري كاهيل مدافع تشيلسي إنه جاهز للقتال من أجل دخول حسابات سام ألاردايس المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا والاحتفاظ بمكانه.



وكان كاهيل (30 عاما) - والذي خاض 47 مباراة مع إنجلترا - من العناصر الأساسية تحت قيادة المدرب السابق روي هودسون وكان ضمن التشكيلة التي تعرضت لخروج محبط من دور 16 ببطولة أوروبا 2016.



وقال كاهيل لوسائل إعلام بريطانية "أتطلع إلى مواصلة البقاء في الفريق والحفاظ على مكاني. أنا متحمس بالعمل تحت قيادة سام. أتطلع إلى اكتساب ثقته منذ بداية الموسم."



وأضاف "سيكون من المثير اللعب تحت قيادته. الأمر يتوقف علي باللعب بشكل قوي وبذل أقصى جهد ممكن حتى أبقى في التشكيلة."



ويشتهر ألاردايس بأسلوب لعبه المباشر جدا وهو ما دعا جوزيه مورينيو عندنا كان مدربا لتشيلسي وصفه بأنه يقدم "كرة قدم من القرن التاسع عشر" بعد مواجهة بينهما منذ عامين.



ويبدو كاهيل رغم ذلك مستعدا لأي تغيير في الأسلوب الخططي لإنجلترا وقال "سيحدث تغيير. سيأتي المدرب ويضع أفكاره. أنا متحمس بالعودة إلى الموسم الجديد وسأحاول أن أكون ضمن حساباته."

