غوارديولا يؤكد اهتمام سيتي بضم ستونز وساني

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اهتمام فريقه بضم جون ستونز مدافع إيفرتون، بعدما ذكرت تقارير أنه قد ينتقل للفريق مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (65.72 مليون دولار).

وقال غوارديولا مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق إنه سيكون "سعيدا" إذا ضم ليروي ساني لاعب شالكه وأبلغ الصحافيين عند سؤاله عن ستونز: "أملك نفس إجابتي عن ساني. إنه لاعب في إيفرتون ويدرك الجميع أننا سنحاول ضمه لكن دعونا نرى ما سيحدث".

وانضم ستونز (22 عاما) لإيفرتون من بارنسلي مقابل ثلاثة ملايين جنيه إسترليني في 2013 بعد مشاركات محدودة في الدرجة الثانية.

وتطور ستونز سريعا وشارك في العام التالي في مباراته الدولية الأولى مع منتخب إنجلترا، وكان ضمن تشكيلة بلاده في بطولة أوروبا 2016 رغم أنه يظهر في أي مباراة.

ورغم تراجع مستوى ستونز بعض الشيء في الموسم الماضي فإنه يبقى هدفا مهما لأندية القمة في إنجلترا، وحاول تشيلسي كثيرا ضمه العام الماضي دون أن تتكلل المحاولات بالنجاح.

ويتناسب أسلوب ستونز مع طريقة غوارديولا التي تعتمد على الاستحواذ طويلا على الكرة، وأكد المدرب الإسباني اهتمامه بضم اللاعب عقب الفوز بركلات الترجيح 6-5 على بروسيا دورتموند في مباراة ودية انتهت بالتعادل 1-1 اليوم الخميس.

وقال غوارديولا: "يعرف الجميع أني أحب ضم (ساني) لكنه يبقى لاعبا في شالكه في الوقت الحالي. إذا جاء سأكون سعيدا وإذا قرر البقاء سأكون سعيدا أيضا".

واحتفل غوارديولا بفوزه الأول كمدرب لسيتي بعدما أنقذ حارسه الشاب أجنوس جون ثلاث ركلات ترجيح من لاعبي دورتموند عقب التعادل في لقاء أقيم في الصين ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية.