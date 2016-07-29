كونتي: اللعب الهجومي سيمنح تشيلسي لقب الدوري

حث الإيطالي أنطونيو كونتي المدرب الجديد لتشيلسي لاعبي فريقه اللندني على الاستمرار في الأداء الهجومي، الذي قدموه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، قائلا إن الطبيعة القتالية للعبة تشكل جانبا مهما من الأسلوب الذي يتطلع لفرضه في النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفي المباراة القوية التي فاز فيها تشيلسي 1-صفر على ليفربول أمس الخميس حصل ستة من لاعبي فريق كونتي على إنذارات في حين طرد سيسك فابريغاس.



وجاء الفوز بفضل هدف مبكر من جاري كاهيل ليخسر ليفربول الذي يقوده الألماني يورغن كلوب للمرة الأولى خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في الشهر المقبل.



وبسبب البطاقة الحمراء سيغيب فابريغاس عن المواجهة الودية بين تشيلسي وريال مدريد بطل أوروبا غدا السبت لكن كونتي لم يوجه أي انتقادات للاعب الاسباني.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن كونتي قوله: "أحب أن تنتهج الفرق التي أشرف عليها الأسلوب الهجومي الذي يتسم بالقوة والصلابة. نحن نتدرب للاستعداد لهذه الطريقة لأنني أود أن يكون فريقي صاحب شخصية متميزة".



وأضاف كونتي: "دائما أمنح فرقي شخصية متميزة وهذا ما أسعى إليه. أنا سعيد لأنني أرى استعدادا كبيرا. وأود أن أستمر بهذه الطريقة لأنها الطريقة الوحيدة للعودة سريعا للتتويج باللقب".



ومضى كونتي قائلا: "لا أحب الكلام بل الأفعال. ليس هذا بوقت الكلام".



وبالفعل عزز كونتي تشكيلته بصفقتين كبيرتين بالتعاقد مع المهاجم البلجيكي الدولي ميشي باتشواي من مرسيليا ولاعب الوسط الفرنسي الدولي نجولو كانتي من ليستر سيتي بطل انجلترا.



وسيبدأ مدرب يوفنتوس ومنتخب ايطاليا السابق مسيرته في الدوري الانجليزي بقمة لندنية تجمع بين فريقه وجاره وست هام يونايتد في استاد ستامفورد بريدج يوم 15 أغسطس المقبل.