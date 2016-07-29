ليستر يمدد عقد تشيلويل حتى 2021

أعلن نادي ليستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، أنه مدد تعاقده مع مدافعه الشاب بن تشيلويل لمدة خمسة أعوام ما يعني استمرار الارتباط بين الطرفين حتى 2021.



ولم يشارك الإنجليزي تشيلويل (19 عاما) بعد مع ليستر في الدوري الممتاز، بينما تحدثت تكهنات عن احتمال انتقاله إلى ليفربول أو أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ونقل الموقع الرسمي لبطل إنجلترا على الإنترنت عن المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري قوله: "إنها أخبار رائعة بالنسبة لنا. بن لاعب ينتظره مستقبل كبير وأنا سعيد لأن مستقبله سيكون في ليستر سيتي".



وأضاف رانييري: "منذ أن وصلت إلى ليستر أظهر اللاعب الشاب بن الكثير من المواهب والمهارات وهو يتمتع بكل الصفات المطلوبة في المدافع وقدم لمحات تتجاوز عمره وهو 19 عاما".



ونجح ليستر في الحفاظ على مهاجمه جيمي فاردي وارتبط معه بعقد جديد في الشهر الماضي، لكنه فشل في الإبقاء على لاعب الوسط الفرنسي الدولي نجولو كانتي الذي انتقل إلى تشيلسي اللندني في حين يظل مستقبل الجناح رياض محرز مع النادي غير مؤكد.



وسيبدأ ليستر سيتي حملة الدفاع عن اللقب باللعب خارج أرضه في مواجهة هال سيتي الصاعد حديثا في 13 أغسطس المقبل.