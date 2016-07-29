هيغواين: أريد رد الجميل إلى يوفنتوس

سيسعى غونزالو هيغوين لرد الجميل لفريقه الجديد يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد أن أنفق 90 مليون يورو (99.74 مليون دولار) مقابل الحصول على خدماته من غريمه المحلي نابولي في ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وصفقة ضم المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 28 عاما الذي توج بلقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، هي الأكبر بعد صفقتي ثنائي ريال مدريد غاريث بيل وكريستيانو رونالدو.

وقال هيغوين: "أتمنى أن أرد الجميل لثقة الإدارة في وبالتأكيد إثبات مكانتي في يوفنتوس في الموسم المقبل. المجهود الذي بذله للتعاقد معي رائع والآن جاء دوري لإثبات جدارتي أمام الجماهير".

وعادل هيغوين الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في دوري الدرجة الأولى الايطالي برصيد 36 هدفا في الموسم المنصرم، وساعد نابولي على احتلال المركز الثاني خلف يوفنتوس.

لكن رحيله أغضب اوريليو دي لورينتيس مالك نابولي ووصفه بأنه "خيانة".

وقال هيغوين في مؤتمر صحافي أمس الخميس: "اخترت هذا الفريق دون أي فريق اخر لأنه فريق رائع ولديه مشروع رائع. أشعر بالإطراء تجاه المجهود الذي بذله النادي للتعاقد معي وأتطلع لموسم ناجح".

وفعل يوفنتوس الشرط الجزائي في عقد هيغوين الذي كان يمتد عقده مع نابولي لموسمين مقبلين. وانضم اللاعب الأرجنتيني إلى نابولي في 2013 بعد ست سنوات مع ريال مدريد.

وقال هيغوين إنه قرر الانضمام إلى يوفنتوس لأن التعاقدات التي ابرمها الفريق مع ميراليم بيانيتش وداني الفيس وماركو بياتسا ومهدي بنعطية أظهرت الرغبة في النجاح.

ونقل موقع يوفنتوس الرسمي عن هيغوين قوله: "الطموح الذي ظهر على مدار الصيف كان عاملا مهما لي. وبالإضافة إلى رغبة اللاعبين هنا فإنه كان من الصعب رفض هذا العرض".

وتابع: "تعدد اللاعبين الرائعين في كل مركز أحد أبرز نقاط قوة الفريق والمنافسة على المراكز في التشكيلة الأساسية هي مزية لنا".

وأطلق قراره بالانضمام إلى يوفنتوس شرارة الغضب لدى جماهير نابولي التي احتشدت في وسط المدينة ومزقت صوره وأشعلت النيران في قمصان تحمل اسم اللاعب ورقمه 9.

وقال هيغوين: "قضيت ثلاث سنوات رائعة في نابولي وأريد توجيه الشكر على مساندتهم لكن هذا قرار اتخذته بناء على أسباب شخصية".

وأضاف: "أستطيع تفهم غضبهم مني وحزنهم لكن كان علي القيام بهذا الاختيار وأنا سعيد به".