إيمري يؤكد اهتمام سان جيرمان بضم خيسي رودريغيز

أكد الإسباني أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، سعي النادي لاستمالة خيسي مهاجم ريال مدريد الإسباني، بغية منح الهداف الأوروغواياني أدينسون كافاني مزيدا من الدعم في خط المقدمة.

وجاء حديث إيمري في مؤتمر صحافي ضمن جولة النادي الباريسي في الولايات المتحدة الأميركية، وقبل مباراة الفريق الأخيرة ضمن مسابقة كأس الأبطال الدوليّة اليوم السبت أمام ليستر سيتي الإنجليزي، وقال المدير الفني الإسباني في هذا الصدد "أنّ الإمكانية متاحة للظفر بخدمات لاعبين في سوق الانتقالات".

وعمد نادي العاصمة الفرنسية في المؤتمر عينه إلى تقديم الوافدين الجديدين، البولندي غريغور كريتشوفياك والبلجيكي توماس مونييه.

وتابع إيمري حديثه، حيث أشاد بمزايا جيسي قائلا: "أعرف خيسي جيدا، والنادي يعرفه أيضا".

ووفق تقارير إعلامية، يشكل التعاقد مج خيسي (23 عاما) أولوية للنادي الباريسي الساعي لبلوغ القمة في عالم كرة القدم الأوروبية، بعدما هيمن بالكامل على المسابقات الكروية في فرنسا، حاصدا لقب الدوري المحلي في أربعة مواسم تواليا.

ورجحت المصادر عينها أن يكون رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي سببا للإسراع في استقدام خيسي إلى بارك دي برينس، كونه يتمتع بمزايا هجومية لافتة، وهو قادر بالتالي على تشكيل قوة ضاربة في الخط الأمامي برفقة كافاني.

وتحدثت بدورها صحيفة ليكيب الرياضية المتخصصة عن سعي سان جرمان للتعاقد مع جيسي، والذي سيشكل في حال إتمام الصفقة بنجاح، خامس انتدابات النادي الفرنسي للموسم المقبل، عقب تعاقده مع حاتم بن عرفة (29 عاما)، والبولندي غريغور كريتشوفياك (26 عاما)، والبلجيكي توماس مونييه (24 عاما)، ولاعب خط الوسط الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو (20 عاما)، لكن الأخير سيبقى مع فريقه الحالي روزاريو سنترال الأرجنتيني حتى نهاية العام 2016 قبل انتقاله بشكل كامل إلى أروقة سان جرمان.