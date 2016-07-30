الإيطالي زينغا يتولى تدريب ولفرهامبتون الإنجليزي

أعلن نادي ولفرهامبتون واندرارز المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم السبت، التعاقد مع والتر زينغا حارس المرمى السابق لمنتخب إيطاليا مدربا جديدا له.

ويتولى زينغا المسؤولية خلفا لكيني جاكت الذي أقيل الليلة الماضية بعد أكثر من أسبوع من استحواذ مجموعة فوسون التي تتخذ من الصين مقرا لها على النادي الذي كان ظل مملوكا لستيف مورجان لفترة طويلة.

وسبق لزينغا - مدرب الشعب الإماراتي في الموسم الماضي - تدريب فرق بينها ستيوا بوخارست ورد ستار بلجراد ووباليرمو وسامبدوريا خلال مشوار تدريبي بدأ قبل 18 عاما.

وقال مدير النادي جيف شي في بيان: "يسعدنا التعاقد مع والتر كمدرب جديد لولفرهامبتون. والتر شخصية تتمتع بالحماس والشغف وكرة القدم جزء مهم من حياته وهو عازم بقوة على النجاح أينما ذهب".

وأضاف: "نتطلع للعمل معه ودعمه لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في سعينا لإعادة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد".

وسيتولى زينغا (56 عاما) مسؤولية تدريب ناديه الجديد رسميا بعد غد الاثنين.

ونجح زينغا في الحفاظ على نظافة شباكه في خمس مباريات في نهائيات كأس العالم 1990 عندما احتلت إيطاليا صاحبة الضيافة المركز الثالث.