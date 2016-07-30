الفرنسي غاميرو ينضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد

وقع المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو عقدا مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وفق ما ذكره وصيف مسابقة دوري أبطال اوروبا 2016.

ويمتدّ عقد غاميرو هداف أشبيلية السابق لأربع سنوات، حيث سيتواجد في خط المقدمة إلى جانب مواطنه أنتوان غريزمان ضمن كتيبة المدرب الإسباني القدير دييغو سيميوني.

وانضم غاميرو (29 عاما) إلى صفوف أشبيلية عام 2013 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، ولعب دورا مؤثرا في ظفر أبناء الأندلس بثلاثة ألقاب متعاقبة في مسابقة الدوري الأوروبي.

وأرسى غاميرو أداءً باهرا الموسم المنصرم حاصدا 29 هدفا في مختلف المسابقات منها عشرة على المستوى القاري.