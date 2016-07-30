كينغ يجدد تعاقده مع ليستر لمدة 4 مواسم

جدد الويلزي الدولي اندي كينغ ولاءه لليستر سيتي الإنجليزي لأربعة مواسم إضافية، وفق ما ذكره حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم كينغ بالتالي إلى قائمة النجوم الذين فضلوا مواصلة المسيرة مع الذئاب أسوة بالهداف الكبير جايمي فاردي.

وذكر النادي على موقعه الرسمي عقب تمديد عقد كينغ في كينغز باور ستاديوم: "يساورنا الفخر للإعلان عن تجديد لاعب خط الوسط أندي كينغ ولاءه لليستر لأمد بعيد، وقد مدد بالفعل عقده معنا حتى 2020".

واستهل كينغ مشواره الاحترافي برفقة ليستر عام 2007، وخطف 59 هدفا في 331 مباراة مع الفريق، كما خاض 29 مباراة مع الذئاب الموسم المنصرم مساهما في معانقة الفريق أسمى الألقاب في بلاد الضباب، كما شارك مع منتخب بلاده ويلز في كأس أوروبا 2016، قبل سقوطه في موقعة المربع الذهبي صفر-2 أمام البرتغال.

وانفرجت أسارير كلاوديو رانييري عقب تمديد كينغ عقده مع النادي، وسط سعي المدرب الإيطالي للحفاظ على نجومه، علما أنه خسر جهود الفرنسي نغولو كانتي الذي فضل الرحيل إلى تشيلسي الإنجليزي، فيما يسعى رانييري جاهدا لإقناع الجزائري رياض محرز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بالبقاء داخل أروقة ليستر.

وطالب ليستر لاعبيه السويسري المخضرم غولكان إينلر والمدافع البلجيكي ريتشي دي لاييه بالبحث عن ناد جديد، عقب عدم إدراج اسميهما في قائمة الفريق الذي يتأهب لخوض غمار معسكر تدريبي في الولايات المتحدة الأميركية.