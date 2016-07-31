إبرا يغضب من فندق اليونايتد.. وينتقل إلى جوار السيتي

لم يحتمل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والمنتقل مؤخراً إلى مانشستر يونايتد عدم وجود مسبح في الفندق الذي اختارته له إدارة الأخير، ليقرر الانتقال نحو فندق آخر تفضله إدارة مانشستر سيتي للاستعداد قبل المباريات التي تقام في المدينة ذاتها.

ونقلت صحيفة ديلي ميل صوراً لعائلة إبرا وهم يغادرون الفندق ذا النجمات الخمس، للاتجاه إلى فندق آخر في ذات التصنيف، لكنه يحتوي على مسبح، وذلك حتى يجد إبراهيموفيتش وعائلته منزلاً جديداً في مانشستر التي سيعيش فيها خلال الموسم المقبل على الأقل.

ولا زال زلاتان يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد اختياره الانتقال إلى مانشستر يونايتد رغم تهافت الكثير من الأندية عليه عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، كما بدأ مع فريقه الجديد بأفضل شكل ممكن عندما أحرز هدفاً من ركلة مزدوجة في شباك غلطة سراي التركي في مباراة خاضها اليونايتد في غوتنبرغ السويدية.