باريس سان جيرمان يضرب ليستر برباعية

اختتم باريس سان جرمان الفرنسي جولته الاميركية بابهى صورة حاصدا فوزا عريضا 4-صفر أمام ليستر سيتي حامل لقب الدوري الانكليزي الممتاز وديا صباح الأحد في كارسون بولاية كاليفورنيا.

سبق للنادي الباريسي ان تخطى عقبة انتر الايطالي وريال مدريد الاسباني على التوالي، وسارع إلى خطف الاسبقية امام الذئاب بركلة جزاء حملت توقيع الاورغواياني ادينسون كافاني (26)، فيما وضع كل من جوناثان ايكوني (46)، البرازيلي لوكاس مورا (64) والفرنسي اودسون ادوارد (90) اسمه على لائحة المسجلين.

ودفع المدرب الاسباني اوناي ايمري بكافاني والأرجنتينيين انخل دي ماريا وخافيير باستوري في التشكيلة الاساسية، لكن نجم ايكوني (18 ربيعا) سطع داخل المستطيل الاخضر، حيث تسبب بركلة الجزاء التي جاء منها هدف سان جرمان الاول، قبل ان يسدد كرة هوائية تهادت شباك كتيبة المدرب الايطالي كلاوديو رانييري.

واثبت الحارس الفرنسي ألفونس اريولا براعته في الزود عن عرين سان جرنان، اذ تصدى لعدة محاولات للاعبي ليستر، منها ركلة حرة للنجم الجزائري رياض محرز (31).

وبعد مرور ساعة على بداية اللقاء، أجرى ايمري 6 تبديلات، حيث اخرج ثلاثي خط المقدمة، ودفع بالوافدين الجديدين الفرنسي حاتم بن عرفة والبولندي غريغور كريتشوفياك.

وكان ظنّ المدير الفني الاسباني في محله، اذ تمكن الجناح لوكاس مورا من اضافة الهدف الثالث (65)، قبل ان يختتم اودسون ادوارد مهرجان الاهداف (90).

بذلك، حصد سان جرمان العلامة الكاملة في ثلاث مباريات في خضم استعداداته للموسم الجديد، حيث يرنو حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في المواسم الأربعة الاخيرة لحصد النجاح على المستوى القاري.

وتترقب جماهير سان جيرمان بحذر موقعة ليون ضمن مسابقة كأس الابطال الفرنسية في 6 اغسطس، والامل يحدوهم بان يستهل الفريق موسمه الكروي بابهى صورة.

