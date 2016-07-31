فاردي: لم أنجز المهمة بعد مع ليستر

بسهولة اتخذ جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بطل دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم قراره برفض الانتقال إلى أرسنال اللندني المنافس لأنه "لم ينجز بعد المهمة" مع فريقه الحالي.



وأحرز فاردي (29 عاما) 24 هدفا في الدوري الانجليزي في الموسم الماضي ليساعد ليستر سيتي على التتويج باللقب للمرة الأولى وفضل تمديد تعاقده مع ليستر على عرض بالانتقال إلى أرسنال.



ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن فاردي قوله: "العلاقة الطيبة بين لاعبي الفريق لا مثيل لها. وبالنسبة لي فإنني لم أنجز بعد الكثير من المهام هنا".



وأضاف مهاجم انجلترا: "أشعر بأن النادي يسير في اتجاه واحد.. إلى الأمام ولهذا السبب أريد أن أكون جزءا من ذلك. لقد كان القرار بالبقاء سهلا لأنني أعرف المكان الذي أريد البقاء فيه".



وسيبدأ ليستر سيتي الذي يقوده المدرب الايطالي كلاوديو رانييري مسيرة الدفاع عن اللقب بمواجهة هال سيتي الصاعد حديثا في ملعب الأخير في 13 أغسطس المقبل.