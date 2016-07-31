ملبورن فيكتوري يفاجئ أتليتكو مدريد بالهزيمة

سقط اتلتيكو مدريد الاسباني صفر-1 امام مضيفه مبلورن فيكتوري الاسترالي في مباراة ودية أقيمت في غيلونغ الأسترالية يوم الاحد.



وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح فيكتوري في الدقيقة 44 عبر قلب الدفاع نيك انسل.



ورغم الهزيمة، ثمن الأرجنتين دييغو سيميوني جهود لاعبيه في جولتهم الأسترالية قائلا " تغمرني السعادة. هذه المباريات ستعود علينا بفوائد جمة".

ودفع سيميوني بسبعة لاعبين ناشئين في التشكيلة الاساسية، شكلوا نواة اكاديمية اتلتيكو، وأداؤهم نال استحسان المدير الفني الأرجنتيني الذي قال "يمكن استقاء العديد من الإيجابيات. يتعلم اليافعون سريعا، وهذا مطلب اساسي لبلوغ المدى المرجو".

ويعود اتلتيكو ادراجه يوم الثلاثاء ، ويتأهب لخوض مباراة ودية في عقر دار غلطة سراي التركي ضمن استعدادات أبناء العاصمة الإسبانية للموسم الكروي الجديد.

