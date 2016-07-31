راندولف يمدد تعاقده مع وست هام 4 مواسم

قال وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، إن حارس مرماه دارين راندولف وقع عقدا جديدا معه لمدة أربع سنوات.



وبدأ الحارس الدولي الأيرلندي (29 عاما) - الذي انضم إلى وست هام في صفقة انتقال حر في العام الماضي - أساسيا في 15 مباراة مع الفريق في الموسم الماضي في كل المسابقات لكنه عادة ما يكون الخيار الثاني في تشكيلة المدرب سلافن بيليتش بعد الاسباني ادريان.



ونقل موقع النادي اللندني على الإنترنت عن راندولف قوله: "تحدثت إلى المدرب وأعرف أننا لدينا الفرصة للعمل سويا للوصول إلى أن أصبح الحارس الأول وذلك كان أحد أسباب سعادتي بتوقيع عقد جديد".



وأضاف: "من الجيد الحصول على دعم المدرب وهذا بالتأكيد يدعم ثقتي في نفسي".



وجدد أيضا المدافع ارون كريسويل ولاعب الوسط ميخائيل انطونيو مؤخرا التزامها بالبقاء مع الفريق لمدة طويلة.



وسيفتتح وست هام - الذي سيشارك في الدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السابع - مبارياته في الموسم المقبل أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم 13 أغسطس المقبل.