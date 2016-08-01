زيدان: موراتا لن يرحل عن ريال مدريد

قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن الفريق ليس لديه أي نية لتحقيق ربح من المهاجم الفارو موراتا عقب قرار بطل دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي بإعادته لبرنابيو قادما من يوفنتوس.

وباع ريال مدريد لاعبه موراتا ليوفنتوس قبل موسمين، إلا أن العقد تضمن بندا يمكن ريال من إعادته للفريق مرة أخرى، وهو ما تم تفعيله في يوليو الماضي عقب تسجيل اللاعب 27 هدفا في 93 مباراة في ايطاليا، وثلاثة مع اسبانيا في بطولة أوروبا 2016.

ورجحت تقارير إعلامية في إسبانيا وبريطانيا أن ريال يريد أموالا لذا فانه سيبيع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على الفور، فيما دخل ارسنال وتشيلسي في منافسة لضم اللاعب، إلا أن زيدان أكد أن موراتا يعد جزءا من خططه.

وقال زيدان للصحافيين في ميشيغان عقب فوز فريقه 3-2 على تشيلسي في كأس الأبطال الدولية مطلع هذا الأسبوع "نعم.. موراتا هو لاعب في ريال مدريد. نحن سعداء بعودته. عودته إلى بيته. سيظل لاعبا في ريال مدريد".