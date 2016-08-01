عرض في نابولي.. بيتزا بـ1 يورو إذا أصيب هيغواين

أعلن مطعم بيتزا في نابولي عن بيعها مقابل يورو واحد عندما يتعرض غونزالو هيغواين إلى الإصابة مع يوفنتوس خلال الموسم المقبل.

وقال مالك المطعم الذي يدعى "شو بيتزا"، وهو مشجع متعصب لفريق نابولي، إن البيتزا متاحة لجميع المشترين مقابل يورو واحد إذا تعرض المهاجم الأرجنتيني إلى الإصابة، بعدما انتقل الأخير إلى يوفنتوس مقابل قيمة كسر العقد، تاركاً الفريق الجنوبي الذي سجل له 71 هدفاً خلال 104 مباريات.

وأشعل انتقال هيغواين الغضب بين أوساط مشجعي نابولي، ووصفوه بالخائن والغدّار بعدما فضل الانتقال إلى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، وظهرت فيديوهات مصورة لمشجعين يحرقون قميص هيغواين مع نابولي، بل إن رئيس النادي اعتبر المهاجم الأرجنتيني خائناً عندما قرر الرحيل عن صفوف فريقه، بعدما أعاده إلى الواجهة كأحد أفضل المهاجمين في العالم.

وسجل هيغواين مع نابولي الموسم الماضي 36 هدفاً.