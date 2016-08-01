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فالنسيا يضم المدافع مونتويا من برشلونة

المصدر: برشلونة - فرانس برس
مونتويا لعب مع الفريق الأول لبرشلونة في 2011
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أعلن برشلونة وفالنسيا الاسبانيان الاثنين انتقال المدافع مارتن مونتويا من الاول الى الثاني في عقد يمتد حتى صيف 2020.

وانضم مونتويا الى برشلونة في 2011، لكنه لم ينجح في حجز مكانه اساسيا وشارك معه في 45 مباراة فقط في الدوري الاسباني.

وأعار برشلونة مونتويا (25 عاما) الى انتر ميلان الايطالي وريال بيتيس في الموسم الماضي.

وتوج برشلونة بطلا للدوري الاسباني في الموسم المنصرم، في حين حل فالنسيا في المركز الثاني عشر.

كلمات دالّة

#مونتويا, #فالنسيا, #برشلونة

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