بواشتكوفسكي ينضم إلى صفوف فولفسبورغ الألماني

‬تعاقد فولفسبورج المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، مع ياكوب بواشتكوفسكي لاعب وسط بولندا الاثنين، قادما من بروسيا دورتموند بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وقضى بواشتكوفسكي (30 عاما) العام الماضي معارا إلى فيورنتينا الإيطالي وشارك مع بولندا في بطولة أوروبا 2016 وسجل أمام أوكرانيا وسويسرا لكنه أضاع ركلة ترجيح حاسمة ليخرج منتخب بلاده من دور الثمانية أمام البرتغال.

وقال كلاوس الوفس المدير الرياضي لفولفسبورج لموقع النادي على الانترنت: "ياكوب بواشتكوفسكي إضافة رائعة للفريق ليس فقط على مستوى الكفاءة الكروية لكنه يضرب أيضا مثلا في التصميم والالتزام والشغف".

وأضاف: "إنه شخص ينسجم تماما مع النادي الذي يمثله ونتطلع لرؤيته بقميص فولفسبورج".

ولم يكشف عن قيمة انتقال بواشتكوفسكي الفائز بالدوري مرتين مع دورتموند وخسر معه نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 لكنه وقع على عقد مع فولفسبورج يمتد حتى 2019.