كونتي غير متأكد من بقاء كوستا مع تشيلسي

لا يبدو انطونيو كونتي مدرب تشيلسي الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم واثقا من مستقبل دييغو كوستا عقب ما ذكرته وسائل إعلام اسبانية بشأن احتمال عودة المهاجم القوي لصفوف اتليتيكو مدريد.



ولم يشارك المهاجم البالغ من العمر 27 عاما - الذي انضم للنادي اللندني قادما من اتليتيكو عام 2014 - مع تشيلسي في المباراة التي خسرها الفريق 3-2 أمام ريال مدريد وديا قبل بداية الموسم يوم السبت بسبب إصابة في الظهر.



وسجل لاعب منتخب اسبانيا 12 هدفا الموسم الماضي مع إنهاء تشيلسي في المركز العاشر بالدوري الممتاز وثارت تقارير في وسائل إعلام بريطانية عن احتمال عودة روميلو لوكاكو مهاجم ايفرتون لستامفورد بريدج.



وقال كونتي للصحفيين "إلى يومنا هذا فان كوستا لا يزال لاعبا في صفوف تشيلسي. لكن إذا سألتني غدا هل سيظل كوستا معنا فإنني لا اعرف."



وأضاف "يمكنني القول ان كوستا هو لاعب في تشيلسي حاليا. لم يشارك في تلك المباريات بسبب الإصابة وإذا ما تجاوز مسألة الإصابة ورأيت خلال التدريبات انه يقدم مستويات جيدة فمن الممكن رؤيته في المباراة المقبلة أمام ميلان."



وقال كونتي ان صانع اللعب ايدن هازارد يحتاج للعمل لتعزيز قوته البدنية ولياقته ليشارك كمهاجم عقب حلول اللاعب البلجيكي بديلا ليسجل هدفين في مباراة ودية أمام ريال مدريد.



وأضاف المدرب الايطالي "لعب ايدن هازارد 30 دقيقة واستطاع إعادة اكتشاف مستواه. أفضله في هذا المركز..أن يلعب كمهاجم.



"يمكن ان يكون حلا جيدا بالنسبة لنا. كما يمكنه ان يلعب كجناح. لكن لكي يلعب في مركز المهاجم الثاني فان عليه ان يرتفع بمستواه.."



وسيستهل تشيلسي موسمه في الدوري الانجليزي بلقاء قمة في لندن أمام وست هام يونايتد في ستامفورد بريدج يوم 15 أغسطس الجاري.

