إقالة 94 رياضياً تركيا بسبب محاولة الانقلاب على أردوغان

اقالت سلطات كرة القدم التركية الثلاثاء 94 مسؤولا من بينهم حكام في اعقاب المحاولة الانقلابية في 15 يوليو التي هدفت الى الاطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان، بحسب ما افاد اتحاد كرة القدم التركي الثلاثاء.



وقال الاتحاد في بيان "يعتبر اتحادنا انه من الضروري اقالة 94 شخصا من بينهم عدد من الحكام ومساعدي الحكام على مستوى المحافظات والمستوى الوطني، واعضاء لجنة التحكيم في المحافظات، والمراقبين على مستوى المحافظات والمستوى الوطني".



ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل، الا ان صحيفة حرييت قالت ان احد الحكام المقالين شارك في بطولة الدوري الممتاز، من دون ان تكشف عن اسمه.



واعلن ماريو غوميز مهاجم نادي بشكتاش استقالته بسبب الوضع السياسي.



واظهرت صور بثها التلفزيون التركي مروحية خطفها الانقلابيون وهي تهبط وسط استاد فريق بشكتاش ليلة الانقلاب.