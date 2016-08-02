بواتينغ ينضم إلى صفوف لاس بالماس الإسباني

قال لاس بالماس المنتمي لدوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه ضم لاعب الوسط كيفن-برينس بواتنغ بعقد لعام واحد عقب استغناء ميلانو الايطالي عنه في نهاية الموسم الماضي.



وشارك بواتنغ (29 عاما) في 11 مباراة في الدوري مع ميلانو في ثاني فترة له مع النادي بعد انضمامه في انتقال حر في يناير .



وأنهى شالكه عقد بواتنغ في مايو 2015 بسبب ما قال النادي الالماني إنه انهيار في الثقة بينه وبين اللاعب.



وأمضى اللاعب الغاني الدولي المولود في المانيا ثلاث سنوات مع ميلان قبل انتقاله إلى شالكه في 2013.



واحتل لاس بالماس المركز 11 في الدوري الاسباني الموسم الماضي.



