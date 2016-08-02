تعيين باوزا مدرباً لمنتخب الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اختيار إدغاردو باوزا لتدريب المنتخب الوطني خلفا لجيراردو مارتينو الذي استقال الشهر الماضي.



وقاد باوزا إل.دي.يو كيتو لإحراز لقب كأس ليبرتادوريس في 2008 كما توج باللقب ذاته مع سان لورينزو في 2014 وبلغ مع ساو باولو البرزيلي قبل نهائي البطولة القارية الشهر الماضي.



وستكون أول مهمة لباوزا (58 عاما) محاولة إقناع ليونيل ميسي بالتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي قبل خوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل.



وقال باوزا "أنا متفائل بشأن ميسي. أتمنى أن يساعد الحوار معه على استمراره في اللعب للمنتخب الوطني."



وأضاف "أريد أن أشرح لميسي أفكاري (الخططية). أقل ما يقلقني هو مركزه في الملعب."



وأكد أرماندو بيريز الرئيس المؤقت للاتحاد الأرجنتيني في مؤتمر صحفي في بوينس أيرس أن باوزا سيوقع عقده يوم الجمعة.



وأضاف الرجل الذي يتولى رئاسة لجنة مؤقتة عينها الاتحاد الدولي (الفيفا) الشهر الماضي لإدارة الاتحاد الأرجنتيني والإشراف على الانتخابات القادمة "ندرك أن هناك العديد من المشكلات التي نواجهها في الاتحاد الأرجنتيني.. لكن أولا يجب حل أزمة التعاقد مع مدرب."



ومن المتوقع أن يوقع باوزا على عقد حتى كأس العالم 2018 ولن يكون أمامه فترة طويلة لاختيار تشكيلة الفريق في تصفيات كأس العالم في سبتمبر.



وتحتل الأرجنتين المركز الثالث في تصفيات امريكا الجنوبية التي تضم عشرة فرق برصيد 11 نقطة من ست مباريات بفارق نقطتين خلف ثنائي الصدارة اوروجواي والاكوادور.



وتتقدم الأرجنتين بنقطة واحدة على تشيلي وكولومبيا وبنقطتين على البرازيل وباراجواي وسط منافسة مثيرة على التأهل.



وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى نهائيات روسيا بينما يخوض صاحب المركز الخامس جولة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى على بطاقة تأهل إضافية.



وإذا كانت الأرجنتين تملك متسعا من الوقت فربما كانت تعاقدت مع مدرب أكثر شهرة وخبرة مثل دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد أو خورخي سامباولي مدرب تشيلي السابق.



لكن الاثنين إلى جانب أيضا ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير يرتبطون بعقود جارية ولا يملك الاتحاد الأرجنتيني القوة المالية اللازمة لدفع الشرط الجزائي في عقد أي مدرب.



وساعد ذلك على ترشيح باوزا المدافع السابق الذي حظي بشهرة كبيرة ضمن أفضل المدربين في امريكا الجنوبية.



وتعرض الاتحاد الأرجنتيني لانتقادات حادة منذ 2014 بعد وفاة خوليو جروندونا الذي كان يتولى رئاسته منذ 1979 وألقي باللوم بشكل جزئي على الاتحاد في الاعتزال الدولي لميسي واستقالة مارتينو.