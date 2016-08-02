مانشستر سيتي يضم الألماني الشاب ساني

اكد شالكه الالماني الثلاثاء انتقال لاعبه الشاب ليروي ساني الى مانشستر سيتي لمدة خمس سنوات.

وقال كريستيان هايدل المدير الرياضي لشالكه "لقد اعطينا الضوء الاخضر لاتمام الانتقال. المسؤولون في مانشستر سيتي تصرفوا باحترافية، كانت هناك صعوبات، ولكن النقاشات كانت عادلة".

من جهته، قال ساني على موقع سيتي على شبكة الانترنت "احد الاسباب التي دفعتني للانضمام الى سيتي هو بيب غوارديولا. لقد اقنعني بالمجيىء الى هنا وبأنه يمكنني ان اواصل التطور".

واضاف "اعرف بأنني سأتعلم الكثير تحت قيادته، والان يمكنني البدء بالخطوة التالية في مسيرتي".

وكان النادي الالماني كشف الاثنين ان ساني اجرى الفحص الطبي تمهيدا لاتمام الانتقال الى مانشستر سيتي، في صفقة قدرت بخمسين مليون يورو (8ر55 مليون دولار)، ما يجعل من ساني اغلى لاعب الماني حتى الان في حال تأكيدها.

ويعتبر ساني (20 عاما) من ابرز اللاعبين الصاعدين في المانيا وطاردته اندية ريال مدريد الاسباني بايرن ميونيخ الالماني ومانشستر يونايتد.

خاض ساني 47 مباراة فقط في البوندسليغا وسجل 11 هدفا وصنع سبعة اهداف منذ بدايته فيها في أبريل 2014، منها 8 اهداف في 33 مباراة الموسم الماضي.

كما انه شارك في اربع مباريات دولية آخرها كبديل ضد فرنسا في نصف نهائي كأس اوروبا 2016 الشهر الماضي.

وكان هايدل قال الاثنين "لقد انهينا الامور مع مانشستر، وعليه الان فعل ذلك مع اللاعب".

وضم سيتي حتى الان منذ تعاقده مع المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا بعد ثلاثة مواسم مع بايرن ميونيخ الالماني مع المهاجم الاسباني الدولي نوليتو من سلتا فيغو لمدة 4 سنوات، ولاعب الوسط الالماني ايلكاي غوندوغان من بوروسيا دورتموند ولاعب الوسط الاسترالي ارون موي.

وينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 اغسطس، ويلتقي سيتي في المرحلة الاولى مع سندرلاند.

وحل مانشستر سيتي رابعا في الموسم الماضي الذي حقق فيه ليستر سيتي مفاجأة مدوية باحراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه.

