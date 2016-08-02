نابولي يعوض هيغواين بالبولندي ميليك

رحب جمهور نابولي الايطالي بمهاجم منتخب بولندا اركاديوش ميليك لتعويض غياب المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغواين المتهم بالخيانة بعد انتقاله الى يوفنتوس بطل الدوري.

وقدم نابولي لاعبه الجديد على استاد سان باولو الذي ارتدى ثياب الفريق ونزل الى ارض الملعب قبل المباراة الودية ضد نيس الفرنسي (3-صفر).

وفي مقابل التحية التي لقيها ميليك (22 عاما) لدى نزوله ارض الملعب، فان جمهور نابولي كال الشتائم لهيغواين بعد ان قرر قبل ايام ترك الفريق والانتقال الى يوفنتوس في صفقة قدرت بنحو 95 مليون يورو، وهي ثالث اغلى صفقة في التاريخ.

ولم يعلن نابولي اتمام صفقة ضم ميليك بشكل رسمي حتى الان، وهو امر متوقع أن يحدث يوم الثلاثاء، ولكن رئيس النادي اريليو دي لورنتيس رحب على تويتر بلاعبه الجديد المنتقل من اياكس امستردام الهولندي.

وكشفت وسائل الاعلام الايطالية ان العقد يمتد خمس سنوات مقابل 35 مليون يورو.

وشارك ميليك في نهائيات كأس اوروبا التي اختتمت في فرنسا الشهر الماضي وسجل فيها هدفا.

