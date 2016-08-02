فريق الأحلام الأمريكي يطمع بالذهب الأولمبي

ظهرت كرة السلة في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ برلين عام 1936 فيما كانت سلة السيدات تسجل أول حضور لها في مونتريال الكندية 1976.

منتخب السلة الأمريكي للرجال هو الأنجح أولمبيا بالفوز بـ14 ذهبية من أصل 17 شارك بها أبناء العم سام، وهو ما يشمل 7 ألقاب متتالية من برلين إلى المكسيك، فيما كان نهائي ميونخ 1972 الأشهر أولمبيا، عندما لعبت آخر ثلاث ثوان في النهائي أكثر من مرة قبل أن تنجح تصويبة سيرجي بيلوف بمنح الاتحاد السوفيتي الفوز وأول ذهبية وسط اعتراض أمريكي..

غاب الأمريكان عن موسكو 1980 إلا اللقب كان لمنتخب يوغسلافيا، وبعد التراجع للبرونز في سيول 1988 تم اتخاذ القرار بالمشاركة لأول مرة بمحترفي الان بي ايه، فأطلقت وسائل الإعلام على منتخب السلة الامريكي في أولمبياد برشلونة اسم الدريم تيم أو فريق الأحلام، انتصارات ساحقة وعودة قوية لمنصة الذهب، قبل أن تشهد اثينا 2004 فريق الكوابيس الأمريكي بثلاث هزائم لنجومه والتراجع للمركز الثالث، عاد الأمريكي بقوة في بكين ولندن بعد اقناع نجوم الصف الأول بالتضحية بالاجازة الصيفية التي تتوقف فيها منافسات دوري الان بي ايه ..



النسخة الحالية لفريق الأحلام الأمريكي يغيب عنها عدة نجوم بسبب الإصابة ومخاوف من فيروس زيكا بينهم ليبرون جيمس وستيفن كوري وراسل وستبروك..



أمريكا تلعب بالمجموعة الأولى التي تضم فرنسا وفنزويلا وصربيا والصين واستراليا.



وفي منافسات السيدات تسعى أمريكا لإكمال سنوات السيطرة على الميدالية الذهبية والفوز بها للمرة السادسة على التوالي، أي منذ أن نلن برونزية برشلونة 1992 انطلقن في سلسلة انتصارات متتالية تمتد لـ41 مباراة دون هزيمة وفازت سيدات أمريكا بـ7 من أصل 10 ميداليات ذهبية في منافسات كرة السلة في الأولمبياد بينما فاز الاتحاد السوفيتي بـ3 ميداليات.

