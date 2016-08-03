أرسي يتولى تدريب منتخب الباراغواي

أعلنت باراجواي تعيين فرانسيسكو ارسي مدربا جديدا لمنتخبها الوطني لتمنح فرصة أخرى للرجل الذي فشل في قيادتها للتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2014.



وأكد منتخب باراجواي تعيين ارسي (45 عاما) في حسابه الرسمي على تويتر. وسيحل ارسي محل الارجنتيني رامون دياز الذي استقال عقب خروج باراجواي من دور المجموعات في كأس كوبا امريكا المئوية في الولايات المتحدة في يونيو.



وسيتطلع الظهير الأيمن السابق - الذي شارك مع باراجواي في كأس العالم 1998 و2002 - إلى قيادة الفريق إلى نهائيات روسيا 2018.



وتحتل باراجواي - التي بلغت كأس العالم أربع مرات متتالية في و2010 - المركز السابع في تصفيات امريكا الجنوبية بعد ست

مباريات.



وحصد منتخب باراجواي تسع نقاط تحت قيادة دياز ويتأخر بأربع نقاط عن ثنائي الصدارة اوروجواي والاكوادور قبل مباراتي الشهر المقبل على أرضه أمام تشيلي وخارجها ضد اوروجواي.



وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم بينما يخوض صاحب المركز الخامس جولة فاصلة على بطاقة صعود إضافية.



وتحدث ارسي مع اذاعة محلية حول فترته الأولى مع باراجواي قائلا "أعرف أن الفترة الأولى لم تكن جيدة. أصبحت أكثر صلابة في السنوات الخمس التي مضت."



وتولى ارسي (45 عاما) تدريب باراجواي في 2011 وأقيل في العام التالي ثم قاد سيرو بورتينو واولمبيا لاحراز لقب الدوري المحلي في 2013 و2015.



وكلاعب فاز ارسي بكأس ليبرتادوريس للأندية في امريكا الجنوبية مع جريميو البرازيلي عام 1995 ومع بالميراس في 1999 كما نال لقب الدوري في باراجواي ثلاث مرات مع ناديه الأول سيرو بورتينو.

