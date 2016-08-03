بايرن يتقدم لإنقاذ "شفايني" من قلة احترام مورينيو

فتح بايرن ميونيخ الالماني الباب امام عودة لاعبه القديم باستيان شفاينشتايغر إلى اليانز ارينا.

واحتفل "شفايني" بعيد ميلاده 32 الاثنين، في اليوم الذي طلب منه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو اجراء حصص تدريبية برفقة الاحتياطيين.

وسبق وان طلب الـ"سبيشيل وان" من تسعة لاعبين من بينهم شفاينشتايغر الرحيل ولو على سبيل الاعارة كونهم لا يدخلوا في خططه المستقبلية.

وسبق لشفايني ان اعلن اعتزاله اللعب مع منتخب المانيا الاسبوع الفائت بعد مسيرة حافلة مع الـ"ناسيونال مانشافت" امتدت زهاء 12 عاما توج خلالها برفقة ابناء بلاده بكاس العالم 2014 اثر فوزهم على الارجنتين بهدف قاتل حمل توقيع ماريو غوتسه.

وخطف شفاينشتايغر 8 القاب في الدوري الالماني، و7 في كاس المانيا ولقبا في مسابقة دوري ابطال اوروبا عام 2013 برفقة العملاق البافاري، قبل أن ينتقل الى اروقة مانشستر يونايتد الانكليزي عام 2015.

وتعرض لاعب خط الوسط لاصابة قوية الموسم الفائت افضت الى ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب، لكن رئيس بايرن الالماني كارل هاينز رومينيغه اكد ان الباب مفتوح امام عودة ابن النادي البار.

وذكر رومينيغه لصحيفة بيلد الرياضية المتخصصة "في حال اعرب عن رغبته بالعودة، فسوف نناقش المساله معه".

ويبدو رحيل شفاينشتايغر عن يونايتد مؤكدا وسط تقارير تشير إلى سعي الشياطين الحمر لدفع مبلغ قياسي بغية الظفر بخدمات النجم الفرنسي بول بوغبا، علما بانه يتبقى عامان على انتهاء عقد الالماني مع الفريق الانكليزي.

وصرح توبياس شفاينشتايغر شقيق باستيان على موقع تويتر ازاء الاستخفاف بقدرات شفايني قائلا "الاحترام غائب تماما".

واشارت مصادر ان اندية ميلان وانتر وباريس سان جرمان تنشد التعاقد مع شفاينشتايغر وسط سعيها لتعزيز صفوفها بلاعب مخضرم يمنح المجموعة الزخم المتوخى.

وذكر اوليفر كان حارس منتخب المانيا السابق في هذا السياق على موقع فايسبوك "لم يحن موعد اعتزاله بعد. لا يزال قادرا على قيادة فريق كبير، حيث ما برح يؤدي على اعلى مستوى".

وتزوج شفايني من لاعبة التنس الصربية انا ايفانوفيتش (المصنفة الأولى سابقا في العالم) في شهر يوليو الماضي، حيث ما انفك يدرس الخيارات المتاحة امامه.

وتحدت الالماني فيليب لام قائد بايرن عن ضرورة استقدام لاعبين من الطراز الرفيع، ملحما في هذا السياق الى شفاينشتايغر قائلا: "من الاهمية بمكان ان يتعاقد النادي مع لاعبين مميزين. يعرف باستي كل شاردة وواردة هنا".

