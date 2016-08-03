دراكسلر يطلب الرحيل من صفوف فولفسبورغ

قال لاعب الوسط يوليان دراكسلر إنه يريد الرحيل عن فولفسبورغ بعد شهر واحد من تأكيد النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم استمراره بنسبة "مئة في المئة."



وتكهنت وسائل اعلام بأن لاعب منتخب المانيا البالغ عمره 22 عاما سيرحل عن فولفسبورغ بعد موسم واحد في صفوفه لينتقل إلى أرسنال بالدوري الانجليزي الممتاز.



وقال كلاوس الوفس المدير الرياضي لفولفسبورغ الشهر الماضي إن دراكسلر لن يرحل عن الفريق لكن اللاعب أشار إلى أن النادي يدرك رغبته في المغادرة.



وتحدث دراكسلر لصحيفة بيلد الالمانية قائلا "وضحت الأمور بعد بطولة أوروبا للمدرب ديتر هيكينج بأنني أريد الرحيل عن فولفسبورج والمدرب علم بذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع."



وأضاف "كان الأمر واضحا. كان من المفترض وقتها أن يكون فولفسبورج هدفا جيدا بالنسبة لي لكنه أيضا محطة للانطلاق."



وتابع "عند انضمامي لفولفسبورج كنت أثق في امكانية رحيلي عندما تأتي الفرصة."



ووسط التكهنات بمستقبل دراكسلر تعاقد فولفسبورج مع لاعب الوسط ياكوب بواشتكوفسكي وأشارت وسائل اعلام محلية إلى أن سيكون بديلا لدراكسلر.



وخاض دراكسلر - الذي انضم لفولفسبورغ قادما من شالكه بعقد لخمس سنوات في أغسطس الماضي - 21 مباراة في الدوري وسجل خمسة أهداف بينما أنهى فريقه الموسم الماضي في المركز الثامن.

