زيدان يؤكد مفاوضات خيسي مع باريس سان جيرمان

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يوم الأربعاء أن المهاجم الاسباني خيسي رودريجيز دخل في مفاوضات للانتقال إلى باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.



ويتبقى عام واحد في عقد اللاعب البالغ عمره 23 عاما مع بطل اوروبا لكن رغبته في الحصول على فرصة أكبر للعب تبدو أنها تدفعه لانتقال محتمل إلى فرنسا.



وقال زيدان لموقع ريال على الانترنت قبل مواجهة بايرن ميونيخ بطل المانيا وديا في نيوجيرزي الأربعاء "لم يتم التوصل لاتفاق لكن المفاوضات تمضي بشكل جيد."



وأضاف "بمجرد العودة لمدريد سنعرف المزيد عن هذه المسألة."



وسجل خيسي ستة أهداف وصنع مثلها في 39 مباراة مع ريال في الموسم الماضي لكنه شارك كأساسي في 12 مباراة فقط.



وستقلص عودة المهاجم الاسباني الفارو موراتا بعد موسمين مع يوفنتوس بطل ايطاليا من فرص خيسي في اللعب في خط هجوم مكتظ بنجوم مثل كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة.



ويعتقد زيدان أن الانتقال إلى باريس سان جيرمان سيكون أفضل خيار أمام خيسي.



وتابع "أعتقد أنه المكان المثالي له لأنه فريق جيد وسيسجل الكثير من الأهداف هناك. إنه ناد مهم."



وترقى خيسي إلى الفريق الأول في 2013 وسجل ثمانية أهداف في 31 مباراة في موسمه الأول لكنه تعرض لإصابة في الركبة قلصت مشاركاته في الموسم التالي إلى 23 مباراة.



وذكرت صحيفة ماركا اليومية الرياضية قبل أيام أن خيسي اتفق على الانتقال لأربع سنوات إلى بطل فرنسا مقابل 25 مليون يورو (27.98 مليون دولار).



وألمح المدرب الفرنسي بقوة إلى أن ريال قد يضع بندا في العقد يسمح بإعادة شراء خيسي كما فعل مع موراتا عند انتقاله ليوفنتوس قبل عامين.



وواصل "أتمنى أن تمضي الأمور بشكل جيد وأن يعود لريال مدريد بيته. ربما يعود بعد عام واحد."



وأبدى الاسباني اوناي ايمري المدرب الجديد لباريس سان جيرمان الذي خلف لوران بلان الشهر الماضي إعجابه بخيسي وهو لاعب حاول ضمه إلى ناديه السابق أشبيلية.



وإذا اكتملت الصفقة سيصبح خيسي أول لاعب يغادر الفريق الأول لريال في فترة الانتقالات الصيفية.

