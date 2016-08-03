كرة القدم للسيدات: السويديات يحققن الفوز الأول

أعطت السويد إشارة انطلاق المنافسات في أولمبياد ريو 2016 قبل يومين على الافتتاح الرسمي بفوزها على جنوب افريقيا 1-صفر على ملعب جواو هافيلانج الأولمبي أمام مدرجات شبه خالية، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كرة القدم عند السيدات.

وسجلت نيلا فيشر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من المباراة التي جمعت بلادها بمنتخب يخوض غمار الألعاب الأولمبية للمرة الثانية بعد نسخة 2012 حين خرج من الدور الأول.

ومن المؤكد أن عدد الجمهور سيرتفع بشكل كبير في المباراة الثانية التي تقام في هذه المجموعة لانها تجمع البرازيل المضيفة مع الصين.

ويلعب الأربعاء أيضا المنتخب الاميركي حامل اللقب والفائز باربع ذهبيات من اصل 5 ممكنة، مع نظيره النيوزيلندي في بيلو هوريزنتي ضمن المجموعة الثالثة التي تلعب فيها كولومبيا مع فرنسا.

ويلعب في اليوم الاول ايضا المانيا مع زيمبابوي، وكندا مع استراليا في ساو باولو ضمن المجموعة الثانية.

ويتأهل الى ربع النهائي أول وثاني كل مجموعة مع صاحبي افضل مركز ثالث.