مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع الجوهرة البرازيلية

قال مانشستر سيتي الممتاز إنه أكمل اجراءات التعاقد مع المهاجم البرازيلي الواعد غابرييل جيسوس البالغ من العمر 19 عاما من بالميراس.



وسيبقى جيسوس - الذي اختير كأفضل لاعب واعد في الدوري البرازيلي عام 2015 - مع ناديه الحالي حتى ديسمبر 2016 قبل الانتقال الى سيتي في يناير 2017.



واللاعب موجود حاليا في تشكيلة البرازيل التي ترغب في الفوز بالميدالية الذهبية في اولمبياد ريو وهو اللقب الوحيد الذي لا يزال يعاند البرازيل.



وأبلغ جيسوس موقع مانشستر سيتي على الانترنت "مانشستر سيتي واحد من افضل الاندية في العالم ولذلك أشعر بسعادة غامرة للانضمام اليه."



وتابع "لدينا الكثير من المواهب الرائعة في الفريق إضافة الى مدرب عظيم هو بيب جوارديولا أثق أني سأتعلم منه كثيرا."



وانضم جيسوس الى بالميراس في 2013 وذاع صيته كواحد من افضل المواهب الواعدة في البرازيل بعدما سجل 54 هدفا في 48 مباراة مع فريق الشباب.

