"بوكيمون" يكلّف بطلاً يابانياً 5 آلاف دولار

دفع بطل الجمباز الياباني كوهي اوتشيمورا غاليا ثمن إدمانه على لعبة "بوكيمون غو" لأن فاتورة هاتفه وصلت إلى 5 آلاف دولار اميركي نتيجة مواصلة اللعب حتى بعد وصوله إلى ريو من اجل الدفاع عن لقبه الاولمبي.

ولم يكن اوتشيمورا، الفائز بذهبية اولمبياد بكين 2012 في المسابقة الكاملة للجمباز، على دراية بان التجوال الدولي او ما يعرف بالـ"رومينغ" سيكلفه كثيرا.

واكد زميل اوتشيمورا، كنزو شيراي لوكالة "كيودو" اليابانية ان بطل العالم 6 مرات في مختلف فئات الجمباز "بدا وكأنه ميتا خلال وجبة الغذاء في ذلك اليوم"، في اشارة الى الصدمة التي اصابته بعدما علم بفاتورة الـ500 الف ين ياباني.

واتصل اوتشيمورا (27 عاما) بشركة الاتصالات المشترك معها من اجل محاولة شرح ما حصل معه، وقد نجح في تخفيض الفاتورة حتى 3 آلاف ين.

وتجتاح حمى لعبة "بوكيمون غو" العالم أجمع إذ تنظم نشاطات في بلدان عدة تقوم على البحث عن الشخصيات الافتراضية لهذه السلسلة الكرتونية الشهيرة في الشوارع والمنتزهات والساحات العامة وصولا الى المستشفيات وسكك الحديد.

وفي المنتزهات ومحطات القطارات والمقاهي والأراضي الواسعة... المشهد نفسه يتكرر: اشخاص يحدقون بهواتفهم الذكية هم "صيادون" محاولين البحث عن الشخصيات الوهمية الصغيرة في العالم الحقيقي.

لعبة "بوكيمون غو" مطورة وفق تقنية الواقع المعزز التي تضيف عناصر افتراضية الى العالم الحقيقي الذي يظهر عبر الكاميرات الموجودة في الهواتف الذكية.

وتستخدم خاصية تحديد الموقع الجغرافي للسماح لمستخدميها بالعثور على كائنات "بوكيمون" الصغيرة ذات الاشكال المتعددة والقوى السحرية المختلفة والتي حققت نجاحا كبيرا قبل ما يقرب من عقدين.

ويعود نجاح اللعبة التي طورتها شركة "نيانتيك لابز" الأميركية بالتعاون مع "ذي بوكيمون كومباني" التابعة لـ "نينتندو" والتي تم تحميلها أكثر من 75 مليون مرة، بجزء منه الى الجمع بين الواقعي والافتراضي.

وقد تسببت هذه اللعبة بالكثير من المشاكل بسبب انغماس اللاعبين فيها ودخولهم الى امكان ممنوعة مثل الثكنات العسكرية او الحدود الدولية كما حصل مع كنديين الشهر الماضي حين عبرا الحدود الاميركية سهوا.

وحتى إن الحكومة اليابانية اصدرت الشهر الماضي تعميما لمواطنيها الذين يلاحقون شخصيات لعبة "بوكيمون"، ناصحة اياهم بتجنب الاماكن الخطرة والحذر من ضربات الشمس.

وحذرت السلطات اليابانية المواطنين قائلة في تعميم نشرته وكالة الانباء الرسمية "اثناء مغامراتكم، حضروا انفسكم لمواجهة العديد من المتاعب".

وذكر التعميم أن عددا من الاشخاص صدمتهم سيارات او وقعوا في مستنقعات او لسعتهم افاع او تعرضوا للسرقة وهم منهمكون تماما في البحث عن وحوش اللعبة الافتراضية على شاشات هواتفهم.

واضاف التعميم "تجنبوا الاماكن النائية، فقد تواجهون هناك وحوشا حقيقية".

ومن النصائح ايضا الاحتفاظ ببطارية احتياطية في حال تقطع السبيل باللاعب في مكان ناء، وتسجيل الدخول باسم وهمي حفاظا على الخصوصية الشخصية.