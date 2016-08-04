اللجنة الأولمبية تسمح لثمانين روسياً بالمشاركة في ريو

سمحت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الخميس، لنحو 80 رياضيا روسيا إضافيا في سبعة ألعاب بالمنافسة في دورة ريو دي جانيرو الأولمبية، وذلك قبل يوم واحد على حفل افتتاح الدورة.

وكان الملاكمون الروس ولاعبو التنس والجودو والرماية بين الذين حصلوا على الموافقة بالمشاركة في اللحظات الأخيرة بعدما وضعت اللجنة الأولمبية الدولية الكرة في ملعب الاتحادات الدولية لمنح الرياضيين الروس الضوء الأخضر للمشاركة في ريو إذا انطبقت عليهم معايير تتعلق بعدم التورط في تناول المنشطات والخضوع لفحوص كافية في منافسات وأحداث دولية.

وتأمل روسيا التي تجنبت عقوبة الإيقاف الشامل من الأولمبياد في مشاركة ما بين 272 و280 من رياضييها في منافسات ريو.

وقال الاتحاد الدولي للملاكمة اليوم إنه وافق على مشاركة جميع الملاكمين الروس (11 ملاكما) الذين تأهلوا للمنافسة في أولمبياد ريو دي جانيرو.

وقالت الاتحادات الدولية لهذه الألعاب إن 11 ملاكما انضموا إلى ثمانية من لاعبي التنس و18 راميا و11 لاعبا للجودو ولاعبة الجولف الروسية ماريا فيرشينوفا.

وذكرت وكالة أر-سبورت الروسية للأنباء أن رياضي الكانوي الروسي اندريه كريتور فضلا عن 29 سباحا سيشاركون في ريو أيضا.

وأوضح الاتحاد الدولي للملاكمة أن هيئة مؤلفة من ثلاثة من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية مكلفة بمراجعة أهلية الرياضيين الروس صدقت على مشاركتهم في ريو.

وقال الاتحاد الدولي للملاكمة في بيان "أجرى الاتحاد الدولي للملاكمة تحليلا منفصلا لسجل المنشطات الخاص بكل من الملاكمين 11 الروس الذين تأهلوا للمشاركة في ألعاب 2016 الصيفية".

وأضاف البيان "الآن اكتملت هذه العملية وحصلنا على تأكيد من هيئة المراجعة التابعة للجنة الأولمبية الدولية يفيد بأهلية هؤلاء الملاكمين الروس 11 بالمنافسة في أولمبياد ريو 2016".

واختارت اللجنة الاولمبية الدولية عدم فرض إيقاف شامل على الرياضيين الروس في ريو بعد أدلة على استخدام للمنشطات برعاية الدولة في اولمبياد سوتشي الشتوي في 2014.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية يوم السبت الماضي إن هيئة من ثلاثة أعضاء ستتولى مراجعة قرارات الاتحادات الرياضية بشأن أهلية الرياضيين الروس في الظهور في ريو.

وعوقب الاتحاد الروسي لألعاب القوى بالإيقاف وعدم الظهور في ريو بسبب تقارير عن استخدام ممنهج للمنشطات.