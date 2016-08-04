انفانتينو يزور اتحاد الكرة البرازيلي

قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني انفانتينو بزيارة مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على هامش دورة الالعاب الاولمبية التي تنطلق غدا في ريو دي جانيرو.



ورافقه في الزيارة رئيس الاتحاد الاميركي الجنوبي (كونميبول) اليخاندرو دومينغيز حيث استقبله رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو دل نيرو وممثلين عن الاندية البرازيل.



ونقل موقع الاتحاد البرازيلي الرسمي عن انفانتينو قوله: "الاندية في البرازيل شأنها في ذلك شأن الاندية الاخرى حول العالم هي روح كرة القدم، وبالتالي من الطبيعي تواجدي هنا للتحدث مع المسؤولين في البرازيل وبحث كيفية تطوير كرة القدم هنا".



يذكر ان لجنة الاخلاق التابعة لفيفا كانت وجهت اتهامات بحق رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ماركو بولو دل نيرو في اطار فضيحة الفساد التي عصفت بالمنظمة الكروية الاعلى في العالم، فاضطر الاخير الى الاستقالة من اللجنة التنفيذية للفيفا في نهاية نوفمبر الماضي ولم يغادر الاراضي البرازيلي اطلاقا فاطلقت عليه الصحف المحلية تهكما لقب "ماركو بولو الذي لا يسافر ابدا".

