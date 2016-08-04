بوفون: هيغواين رجل شجاع

أشاد جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي بشجاعة المهاجم غونزالو هيغواين المنضم حديثا للفريق من منافسه نابولي ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل جماهير ناديه السابق.



وتعاقد يوفنتوس مع المهاجم الأرجنتيني مقابل 90 مليون يورو (أكثر من 100 مليون دولار) قادما من نابولي في ثالث أغلى صفقة انتقال لاعب كرة قدم على الإطلاق.



وأسفرت هذه الصفقة عن ردود فعل غاضبة من جماهير نابولي بانتقال مهاجم الفريق لمنافسه المباشر.



وقال بوفون لشبكة سكاي سبورت إيطاليا اليوم "أعتقد أن اللاعب الذي يملك الشجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار يملك شخصية رائعة.



"شخص مثل هيغواين أمضى أكثر من ثلاث سنوات في نابولي وسجل أهدافا كثيرة لديه الحق في اختيار وجهة أخرى."



واستطاع هيغواين الإطاحة برقم قياسي دام 66 عاما لأكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى الايطالي بإحرازه 36 هدفا خلال 35 مباراة خاضها مع نابولي وصيف بطل المسابقة الموسم الماضي. وانضم اللاعب الأرجنتيني إلى نابولي في 2013 بعد ست سنوات قضاها في ريال مدريد.



واحتشدت جماهير نابولي قبل إتمام الصفقة وسط المدينة ومزقت صورا هيغواين وأشعلت النيران في قمصان تحمل اسم اللاعب ورقمه (9) بعد الأنباء عن انتقاله ليوفنتوس.



وأضاف بوفون عن هيغواين "يمكنه أن يترك بصمة كبيرة على أداء فريقنا."

