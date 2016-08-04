برازيليون يستفزون الأميركية سولو بـ"فيروس زيكا"

كانت هوب سولو حارسة مرمى الولايات المتحدة هدفاً لهتافات مستفزة من جانب جماهير برازيلية الأربعاء، عندما بدأ فريقها مسيرته سعيا للفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية الرابعة على التوالي بالفوز 2-صفر على نيوزيلندا في منافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد ريو دي جانيرو.

وهتفت آلاف الجماهير التي حضرت المباراة في بيلو هوريزونتي "زيكا" مع كل مرة لمست فيها سولو - التي كانت تلعب مباراتها الدولية رقم 199 - الكرة في إشارة إلى صورة نشرتها على حسابها على موقع تويتر في الشهر الماضي.

وكتبت حارسة المرمى البالغ عمرها 35 عاما وهي ترتدي شبكة للحماية ضد البعوض وتمسك بعبوة مبيد حشري ضخمة "لن أتقاسم هذه. اشتري واحدة لنفسك."

وخففت سولو بعد ذلك من وضع الصورة لكن الأولمبياد الذي يقام لأول مرة في أميركا الجنوبية أحاطت به مخاوف عديدة من انتشار فيروس زيكا والذي يمكن أن يسبب تشوهات خلقية في الأطفال حديثي الولادة.

وانسحب عدة رياضيين أغلبهم من لاعبي الجولف الرجال من الاولمبياد خوفا من فيروس زيكا الذي ينتقل عبر البعوض.

ووضعت كارلي لويد المنتخب الأميركي في المقدمة في الدقيقة التاسعة قبل أن تضيف مواطنتها اليكس مورغان الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني.