حرّاس مرمى برشلونة لا يثيرون قلق إنريكي

يثق لويس انريكي مدرب برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في بقاء الحراس الثلاثة بالفريق الأول رغم التكهنات بانتقال حارس ألمانيا مارك أندريه تير شتيغن للعب في الدوري الانجليزي الممتاز.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع شتيجن الذي خاض سبع مباريات فقط في الدوري الاسباني خلال الموسم الماضي .



وقال لويس انريكي للصحفيين بشأن إمكانية رحيل شتيغن "لست قلقا."



ويأمل شتيجن (24 عاما) في المشاركة كأساسي لكنه يواجه منافسة قوية مع كلاوديو برافو قائد منتخب تشيلي الذي شارك في 32 مباراة كأساسي في الدوري الموسم الماضي.



ويكافح جوردي ماسيب الحارس الثالث للحصول على فرصة للعب.



وأضاف المدرب "نتعامل مع المسألة بشكل طبيعي تماما. نملك ثلاثة حراس رائعين وعقودهم سارية ويتصرفون بطريقة مثالية."



وتابع "هذا هو الموقف حتى يومنا هذا وبعد عدة مواسم ولا نجد أي مشكلة."



وتتبقى ثلاثة أعوام في عقد شتيجن الذي انضم لبرشلونة في 2014 قادما من بروسيا مونشنجلادباخ وانضم للفريق الكاتالوني في فترة الإعداد للموسم الجديد.



ويحل برشلونة ضيفا على اشبيلية في ذهاب كأس السوبر الاسبانية يوم 12 أغسطس الجاري وسيلتقيان في الإياب بعدها بثلاثة أيام في استاد كامب نو.



ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بمواجهة ضيفه ريال بيتيس يوم 20 أغسطس الجاري.

