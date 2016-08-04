ريال مدريد لن يستعجل عودة رونالدو

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه لن يتعجل عودة الهداف كريستيانو رونالدو إلى الملاعب بينما يستمر تعافيه من إصابة في الركبة تعرض لها مع البرتغال في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2016.



وأصيب رونالدو خلال فوز البرتغال 1-صفر في الوقت الإضافي على فرنسا صاحبة الضيافة في الشهر الماضي ولم يحدد ريال موعدا لعودته.



وقال زيدان عقب فوز ريال 1-صفر على بايرن ميونيخ وديا الأربعاء في نيوجيرزي الأمريكية "لا يزال رونالدو يتعافى من إصابته حتى الآن."



وأضاف "بالتأكيد يرغب في العودة لكن نحتاج للصبر والتروي وسيعود لنا قريبا في مدريد."



ويقضي رونالدو (31 عاما) الذي سجل 51 هدفا في 48 مباراة بجميع البطولات مع ريال في الموسم الماضي عطلة في الولايات المتحدة وسيغيب عن مباراة كأس السوبر الأوروبية أمام اشبيلية في التاسع من أغسطس الجاري.



كما أن مشاركته أمام ريال سوسيداد في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الاسباني يوم 21 أغسطس محل شك أيضا.



ويغيب عن ريال أيضا في فترة الإعداد للموسم الجديد جاريث بيل وتوني كروس وبيبي وسينضم الثلاثي للفريق في السادس من الشهر الجاري.



ومنح الثلاثة فترة راحة إضافية بعد المشاركة في بطولة أوروبا.



ورغم عدم اكتمال صفوفه أبدى زيدان سعادته بأداء الفريق في فترة الإعداد.



وتابع المدرب الفرنسي "بشكل عام أنا سعيد بعمل الفريق خلال فترة الأعداد للموسم لكن يجب أن نواصل بهذه الطريقة لأن الموسم سيكون طويلا ونحتاج للتحسن كفريق."



وفاز ريال وصيف بطل الدوري الاسباني على جاره أتليتيكو مدريد ليتوج بدوري أبطال أوروبا وهو أول لقب لزيدان في موسمه الأول كمدرب للفريق.



