مارادونا يرحب بتعيين باوزا مدرباً للأرجنتين

رحب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، بتعيين أدغاردو "باتون" باوزا مدربا لمنتخب بلاده خلفا لخيراردو مارتينو الذي استقال من منصبه عقب خسارة نهائي كوبا أميركا أمام تشيلي الشهر الماضي.

وكتب مارادونا على حسابه في موقع فيسبوك "أهنئ باتون باوزا، المدرب الجديد لمنتخب الأرجنتين".

وكان باوزا زميلا لمارادونا في المنتخب الذي شارك في كأس العالم عام 1990 في ايطاليا، ولكنه لم يشارك في اي مباراة برغم وصول منتخب التانغو الى المباراة النهائية التي خسرها امام المانيا.

وتابع مارادونا: "لن أنساه ابدا في كأس العالم 1990 في إيطاليا. بقي على مقاعد البدلاء طوال المونديال وشجعنا جيدا. نحن من جيل من اللاعبين تخلى عن كل شيىء من اجل السماوي والابيض (لونا قميص المنتخب)".

وكانت لمارادونا نفسه تجربة تدريب المنتخب الأرجنتيني بين 2008 و2010، لكنه ترك منصبه بعد الخسارة القاسية امام المانيا صفر-4 في ربع نهائي مونديال جنوب افريقيا 2010.

وأعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة من الاتحاد الدولي "فيفا" بادارة شؤون الاتحاد الارجنتيني الاثنين الماضي تعيين باوزا مدربا للمنتخب.

وستكون مهمة باوزا قيادة منتخب التانغو الى نهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018، واقناع نجم برشلونة الاسباني ليونيل ميسي بالعدول عن قرار اعتزاله الدولي الذي اتخذه عقب كوبا اميركا.

وخسرت الأرجنتين نهائي كوبا أميركا امام تشيلي بركلات الترجيح في البطولة التي اقيمت في الولايات المتحدة، في اعادة لنهائي نسخة 2015 ايضا.

وسبق لمنتخب الأرجنتين بقيادة ميسي أن خسر ايضا نهائي كأس العالم 2014 امام المانيا بهدف للاشيىء بعد التمديد.

وتلتقي الأرجنتين في تصفيات مونديال روسيا مع الاوروغواي على ارضها في الاول من سبتمبر المقبل، قبل ان تحل ضيفة على فنزويلا في السادس منه.

وتحتل الأرجنتين المركز الثالث في تصفيات اميركا الجنويبة المؤهلة الى المونديال برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن الاوروغواي والاكوادور.