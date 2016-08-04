مارتا تعد البرازيليين بالمزيد من الأهداف

وصفت البرازيلية مارتا أداء منتخب بلادها بأنه "مثالي" بعد الفوز 3-صفر على الصين في افتتاح منافسات كرة القدم للسيدات في اولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو يوم الأربعاء ووعدت اللاعبة المتميزة بتسجيل مزيد من الأهداف.



وقالت أفضل لاعبة في العالم خمس مرات "الصين فريق صعب مواجهته."



وأضافت "الصين دافعت بنحو عشر لاعبات لكننا سجلنا في الشوط الأول واضطروا إلى الاندفاع في الهجوم وحصلنا على مساحات أكثر."



وتابعت "بتسجيل ثلاثة أهداف في شباك فريق مثل الصين مع كل الضغط الذي تعرضنا له.. اعتقد أن الأداء كان مثاليا."



ولم تستطع مارتا التي سجلت 102 هدف في 104 مباراة دولية أن تهز الشباك لكنها وعدت بفعل ذلك قريبا في مباراتي السويد وجنوب افريقيا في المجموعة الخامسة.



وقالت مارتا مبتسمة "كدت أن أسجل لكن حارسة المرمى تصدت للكرة. سأفعل ذلك في المرة المقبلة."



وقدمت البرازيل أداء ممتازا أمام جماهيرها المتحمسة.



وتأهلت البرازيل إلى نهائي منافسات السيدات مرتين من قبل لكنها خسرتهما. وتتمنى أن تكون المرة الثالثة أكثر حظا أمام جماهيرها في الاولمبياد التي تقام لأول مرة في أمريكا الجنوبية.



وتقدمت البرازيل في الدقيقة 35 بضربة رأس من مونيكا.



وضاعفت اندريسا الفيس النتيجة في الدقيقة 59 بعد مجهود رائع من مارتا.



وأضافت كريستياني - التي ألغي هدفها وأبعدت تسديدتها من على خط المرمى في الشوط الأول - الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة بضربة رأس.



وستلعب البرازيل في المباراة المقبلة يوم السبت ضد السويد التي لم تقدم أداء مقنعا في الفوز 1-صفر على جنوب افريقيا.



وقال كريستياني "سجلنا ثلاثة أهداف ونجحنا في الفوز والآن سنواجه السويد براحة أكبر."



وأضافت في مقابلة تلفزيونية بعد المباراة "يمكن أن يحدث أي شيء والفرق هنا لسبب واضح. اعتقد أننا سننافس على ميدالية."



