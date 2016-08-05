البرازيل تكتفي بالتعادل السلبي أمام جنوب إفريقيا

اكتفت البرازيل بالتعادل السلبي مع جنوب افريقيا في افتتاح منافسات كرة القدم للرجال في اولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو رغم خط هجومها القوي أمس الخميس.

وبدأت البرازيل التي تسعى للفوز بأول ذهبية في منافسات الرجال المباراة بوجود الثلاثي نيمار وجابرييل جيسوس المنتقل حديثا إلى مانشستر سيتي وجابرييل باربوسا (19 عاما) مهاجم سانتوس.

ولم تستطع البرازيل الاستفادة من طرد موثوبي مفالا لاعب جنوب افريقيا قبل مرور ساعة من اللعب.



وقال باربوسا في مقابلة تلفزيونية بعد أن أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد الفريق: "هذه هي كرة القدم. في بعض الأوقات تأبى الكرة أن تدخل الشباك".



وفي المجموعة الأولى أيضا تعادل العراق بدون أهداف مع الدنمرك.



وسددت الدنمرك في القائم عقب مرور ثلاث دقائق لكن العراق كان صاحب أفضل الفرص بعد أن سدد علي عدنان ثلاث مرات من ركلات حرة ليجبر حارس الدنمرك على التصدي لهم ببراعة.



وتسببت أخطاء الحارس الجزائري فريد شعال في خسارة منتخب بلاده 3-2 أمام هندوراس.



وتتصدر البرتغال المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن هندوراس بعد فوزها 2-صفر على الأرجنتين.



وظهر المنتخب الجزائري بوجهين مختلفين على مدار الشوطين حيث اهتزت شباكه بهدفين في الشوط الأول عبر روميل كيوتو بعد 13 دقيقة من البداية وبعدما عزز زميله مارسيلو بيريرا النتيجة في الدقيقة 33 من ضربة رأس سهلة أخفق شعال في التصدي لها.



ونجح سفيان بن دبكة في تقليص الفارق من ضربة رأس في الدقيقة 69 قبل أن يتسبب شعال في الهدف الثالث لهندوراس عندما أخفق في الإمساك بكرة عرضية سهلة لتسقط من يديه ويتابعها انطوني لوزانو في الشباك قبل 11 دقيقة على نهاية المباراة.



وقبل النهاية بخمس دقائق قلص بغداد بونجاح مهاجم السد القطري النتيجة عندما استقبل كرة عرضية على صدره وأرسلها إلى داخل الشباك.



وتعادلت ألمانيا 2-2 مع المكسيك حاملة اللقب في المجموعة الثالثة التي شهدت فوزا كبيرا لكوريا الجنوبية 8-صفر على فيجي.



وسجل اوجهينكارو ايتيبو أربعة أهداف ليقود نيجيريا للفوز 5-4 على اليابان ليتصدر المنتخب الافريقي المجموعة الثانية بعد تعادل السويد 2-2 مع كولومبيا.



وعلى الرغم من أن حفل الافتتاح سيقام اليوم الجمعة فإن منافسات كرة القدم للرجال بدأت قبلها بنحو 24 ساعة وعقب يوم واحد من انطلاق منافسات كرة القدم للسيدات. ويشارك 12 فريقا في منافسات السيدات و16 في منافسات الرجال.



وتقام منافسات كرة القدم بالاولمبياد في مدينة ريو المستضيفة وست مدن أخرى بالبرازيل.