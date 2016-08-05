دي بروين: غوارديولا يحتاج وقتا طويلا لبناء الفريق

حذر الدولي البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من أن مدربه الجديد بيب غواريولا قد يحتاج لوقت لبناء الفريق وتطبيق أسلوبه التدريبي.



وكان لاعب الوسط البالغ عمره 25 عاما بين العديد من لاعبي سيتي الذين شاركوا في بطولة أوروبا 2016 وكأس كوبا أمريكا. وعاد دي بروين بعد انتهاء أجازته التي استمرت لفترة طويلة.



وقال دي بروين لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية في إشارة إلى غوارديولا: "إنه يغير بعض الأشياء القليلة. أعتقد أنه سيغير أشياء قليلة فنيا. نعم..ربما (سيحتاج لوقت) خاصة في ظل انضمام اللاعبين متأخرا".



وأضاف: "من الصعب بناء فريق حينما ينضم إليك الكثير من اللاعبين في وقت متأخر بعد نهاية بطولة أوروبا وكأس كوبا أمريكا".



وسيبدأ سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل عندما يستضيف سندرلاند يوم 13 أغسطس الجاري.