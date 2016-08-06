استبعاد قبرصي ويوناني عن الأولمبياد بسبب المنشطات

استبعد الرباع القبرصي انتونيس مارتاسيديس ورياضي يوناني لم يكشف عن اسمه بسبب تناولهما المنشطات، وذلك قبل ساعات معدودة على افتتاح أولمبياد ريو 2016 بحسب ما أعلنت اللجنتان الأولمبيتان القبرصية واليونانية.

وكشفت اللجنة الاولمبية القبرصية ان مارتاسيديس (25 عاما) استبعد عن العاب ريو بسبب سقوطه في فحص للمنشطات خضع له في 25 يوليو الماضي في اثينا.

واستبعد مارتاسيديس الذي ينافس عن فئة 85 كلغ، عن الالعاب بعد ساعات قليلة على وصوله الى ريو بحسب ما كشف المسؤولون القبارصة.

أما بالنسبة لليوناني الذي بقي اسمه والرياضة التي يمارسها طي الكتمان، فقد استبعد بعدما تبين ان نتيجة العينة "الف" التي اخذت منه في اوائل مايو جاءت ايجابية بحسب اللجنة الاولمبية اليونانية، وبانه لن يكشف عن اسمه حتى الحصول على نتيجة العينة "باء".

وارتفع عدد الرياضيين المستبعدين الى ثلاثة بعد ان كشف الخميس عن توقيف ملاكم ايرلندي موقتا بسبب سقوطه في فحص للمنشطات.