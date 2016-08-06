السنغالي بابي ينضم إلى صفوف سندرلاند

أعلن سندرلاند المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع مدافع منتخب السنغال بابي جيلوبودجي من تشيلسي.

ووقع جيلوبودجي عقدا لأربع سنوات مقابل ثمانية ملايين جنيه استرليني (10.05 مليون دولار) بعد أسبوعين من تعيين ديفيد مويز مدرب ايفرتون ومانشستر يونايتد السابق خلفا لسام الاردايس الذي انتقل لتدريب منتخب انجلترا.

وقال المدافع البالغ عمره 27 عاما لمحطة سندرلاند التلفزيونية: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى سندرلاند.. أنا مؤمن أننا سنفعل شيئا هذا العام".

وأضاف: "سندرلاند ناد كبير وسنبذل كل ما في وسعنا لنمنح الجماهير ما تستحقه".

ولعب جيلوبودجي لنانت في فرنسا قبل الانتقال إلى تشيلسي العام الماضي لكنه أمضى النصف الثاني من الموسم معارا في فيردر بريمن وساعده على تفادي الهبوط من دوري الدرجة الأولى الالماني.